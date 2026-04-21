Italia Guardiola Ct? Difficile ma | soffiata di Bonucci

In Italia si discute ancora su chi possa assumere il ruolo di commissario tecnico della Nazionale. Tra i nomi più citati ci sono Roberto Mancini, Antonio Conte e Massimiliano Allegri, ma si fa anche il nome di Pep Guardiola, che lascerà il Manchester City al termine della stagione dopo aver iniziato il suo incarico nel 2016. La decisione non è ancora stata presa e le trattative sono in corso.

Chi sarà il nuovo c.t. della Nazionale? Difficile a dirsi allo stato attuale, ma i nomi sul tavolo sono noti: Roberto Mancini, Antonio Conte, Massimiliano Allegri, ma anche la suggestione Pep Guardiola, che a fine stagione lascerà il Manchester City dopo un rapporto iniziato nel 2016. Una suggestione che piace a Leonardo Bonucci, come l’ex difensore bianconero ha fatto capire nell’intervista a La Gazzetta dello Sport. Dopo l’ennesima mancata qualificazione ai Mondiali, la terza consecutiva, la scelta è l’ex allenatore del Barcellona. Il 22 giugno intanto sarà una data chiave per le elezioni federali, con la scelta del nuovo presidente Figc...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Italia, Guardiola Ct? "Difficile, ma...": soffiata di Bonucci Notizie correlate Leggi anche: Senti Bonucci: "Italia, vuoi ripartire? Scegli Guardiola. È difficile, ma..." Leonardo Bonucci sul futuro ct della Nazionale: “Serve una scelta forte, come Pep Guardiola”L'ex difensore della Juve e degli Azzurri, Bonucci, tira dal cassetto dei sogni il nome del tecnico catalano. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Senti Bonucci: Italia, vuoi ripartire? Scegli Guardiola. È difficile, ma...; Ripartiamo da Guardiola, Bonucci 'sceglie' prossimo ct Italia; Guardiola via dal Manchester City: vuole allenare una nazionale, suggestione Italia; Bonucci ha il nome giusto per l'Italia: Il ct? Sceglierei Guardiola. Guardiola CT dell’Italia: Bonucci non si nascondeTutte le ipotesi per il futuro Commissario Tecnico dell'Italia: Leonardo Bonucci ha parlato anche della pista Pep Guardiola. newsmondo.it Pagina 0 | Guardiola ct Italia, la ricetta Bonucci: Sognare, pensare in grande e avere coraggio con i talentiL'ex difensore Juve, oggi assistenze della Nazionale, indica la via per la ripresa del calcio tricolore. E sul prossimo commissario tecnico non si nasconde ... tuttosport.com Gli Internazionali d'Italia su Sky Sport e un match al giorno in chiaro su TV8 facebook Corazza (direttore Pe in Italia): Ue ha bisogno di unione di investimenti per autonomia strategica - Il video x.com