Nelle ultime ore si è verificato un episodio che ha coinvolto la famiglia di un Papa in America. La casa del fratello di questa figura religiosa è stata oggetto di una segnalazione di bomba, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Dopo le verifiche, si è scoperto che l’allerta era infondata. Le autorità stanno ora indagando per identificare chi ha lanciato l’allarme.

Un episodio inquietante ha coinvolto la famiglia di Papa Leone XIV negli Stati Uniti, dove la casa del fratello John Prevost è stata oggetto di una segnalazione di bomba poi rivelatasi per fortuna infondata. L’allerta è scattata nella serata di mercoledì, quando le autorità locali di New Lenox, cittadina dell’Illinois situata a circa 40 miglia da Chicago, hanno ricevuto una segnalazione riguardante la possibile presenza di un ordigno esplosivo nell’abitazione. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, applicando i protocolli di sicurezza previsti per situazioni di questo tipo. L’area attorno alla casa è stata immediatamente isolata e, per precauzione, anche le abitazioni vicine sono state evacuate.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Allarme bomba nella casa del fratello del Papa: si indaga su chi ha lanciato l'allerta

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