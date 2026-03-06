Italia allarme bomba al Palazzo di Giustizia | rientrato dopo 7 ore nessun ordigno

Dopo sette ore di chiusura, il Palazzo di Giustizia di Milano ha riaperto le sue porte. La giornata era iniziata con l’allarme bomba che aveva costretto le autorità a evacuare l’edificio e a bloccare tutte le attività giudiziarie. Ora, con il rientro in aula, si torna alla normalità e si riprendono le udienze. Nessun ordigno è stato trovato durante le verifiche.

Torna finalmente la normalità tra le aule e i corridoi del Palazzo di Giustizia di Milano. Dopo una mattinata di alta tensione e ore di apprensione, il tribunale ha riaperto i battenti, mettendo fine a un lungo stop forzato che ha bloccato l'attività giudiziaria per l'intera giornata. La struttura era stata teatro di un allarme bomba che ha richiesto l'immediata attivazione dei protocolli di sicurezza, portando all'evacuazione preventiva dell'area. Per circa sette ore, le forze dell'ordine hanno passato al setaccio ogni angolo del monumentale edificio, effettuando verifiche capillari sia negli ambienti interni che nelle zone perimetrali esterne.