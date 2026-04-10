La corsa verso il futuro meglio non farla con le Tesla dotate di pilota automatico. C’è il rischio che vadano in tilt e provochino incidenti mortali. Questo è quello che mostrano immagini e racconti di vittime e testimoni in Elon Musk Unveiled – The Tesla Experiment, il documentario di Andreas Pichler in prima nazionale il 10 aprile prossimo al 39esimo Bolzano Film Festival. Frenate fantasma, accelerazioni involontarie, ma soprattutto “interpretazioni errate”, o proprio non date, degli ostacoli in strada da parte dei sistemi ottici dell’automobile uscita dai capannoni industriali firmati Musk. Una docente di robotica parla addirittura di “allucinazioni” delle macchine senza pilota, totalmente imprevedibili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elon Musk Unveiled – The Tesla Experiment – Il documentario tra incidenti mortali e battaglie legali al Bolzano Film Festival

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Tesla dice addio alle ammiraglie per fare spazio a umanoidi e robotaxi. Elon Musk: “E’ il momento giusto”Tesla si prepara a voltare pagina in modo radicale, come riporta il sito specializzato Autonews.

Temi più discussi: 'Elon Musk Unveiled – The Tesla Experiment': il documentario di Andreas Pichler al Bolzano Film Festival; Il paradigma di Musk; Bolzano Film Festival Bozen: al via la 39a edizione che aprirà venerdì 10 aprile con ELON MUSK UNVEILED; Bolzano Film Festival Bozen – BFFB: al via la 39ª edizione.

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Bolzano Film Festival Bozen – BFFBAl via la 39a edizione del Bolzano Film Festival, che aprirà venerdì 10 aprile con l'anteprima italiana di Elon Musk Unveiled. hotcorn.com

ELON MUSK UNVEILED – THE TESLA EXPERIMENT des aus Bozen stammenden italienischen Regisseurs Andreas Pichler eröffnet am 10.04.2026 das #BFFB39. Der Film, der einen tiefen Einblick in das System Elon Musk, in seine Weltsicht, seinen Modus - facebook.com facebook