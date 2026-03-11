Mestre blitz in casa | ladro sorpreso sotto la doccia e arrestato dalla Polizia

A Mestre, la Polizia ha effettuato un blitz in una abitazione e ha arrestato un uomo straniero. L'arresto è avvenuto dopo che un residente aveva segnalato un sospetto. L'uomo è stato sorpreso sotto la doccia e successivamente fermato con l’accusa di tentato furto aggravato e ricettazione. L’intera operazione si è svolta senza incidenti, e l’arrestato è stato portato in questura.

Fermato a Mestre un giovane di nazionalità straniera, accusato di tentato furto aggravato e ricettazione, dopo essere stato sorpreso all'interno di un'abitazione. L'intervento è stato reso possibile dalla pronta segnalazione di un cittadino che ha allertato la Polizia di Stato di Venezia nella serata di lunedì. La segnalazione e l'intervento della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato nella serata di lunedì, quando un residente di Mestre ha notato un individuo intento a forzare la porta finestra di un appartamento situato al piano terra di uno stabile. L'uomo, resosi conto della situazione sospetta, ha immediatamente contattato il 113, permettendo così agli agenti delle Volanti della Questura di Venezia di intervenire con rapidità.