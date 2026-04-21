Nel fine settimana a Bolzano, un’operazione di controllo ha portato all’arresto di un uomo di 28 anni, accusato di aver rubato un tir, e alla denuncia di altre undici persone. Gli interventi sono stati effettuati come parte di un’azione mirata a contrastare la microcriminalità in città. L’attività ha coinvolto diversi servizi di polizia che hanno effettuato controlli sul territorio.

Un operativo di controllo straordinario ha portato all’arresto di un uomo di 28 anni e alla denuncia di altre undici persone nel corso del fine settimana a Bolzano, in seguito a una serie di interventi mirati contro la microcriminalità. Le attività, coordinate dal questore Giuseppe Ferrari, hanno coinvolto un ampio schieramento di forze dell’ordine tra cui la Squadra Volante della Questura, i carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, concentrandosi su zone urbane particolarmente sensibili per l’ordine pubblico. Dalla cabina del tir al controllo capillare sul territorio. L’episodio che ha innescato la reazione immediata delle autorità è avvenuto domenica mattina, quando il furto ai danni di un autoarticolato ha spinto gli agenti a muoversi rapidamente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, blitz nel weekend: arrestato ladro di un tir e 11 denunce

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