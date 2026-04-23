Bologna torna a viaggiare a 30 all’ora | 22 ordinanze e le strade schedate così Lepore ha ‘superato’ il Tar

A Bologna le strade riprendono a limitare la velocità a 30 chilometri orari nel 70% delle vie cittadine, dopo che l’amministrazione ha adottato nuove ordinanze e mappature. Con questa decisione, il Comune ha superato le opposizioni presentate al Tar e ripristinato la misura di sicurezza su molte arterie principali. La misura torna in vigore in modo immediato per garantire una circolazione più sicura in generale.

Bologna torna a viaggiare a non più di 30 chilometri all’ora nel 70% delle strade della città, con la reintroduzione, da parte dell’amministrazione, della “Città 30”. Il provvedimento, che si è scontrato prima contro lo scoglio del m inistero dei Trasporti e del suo titolare, Matteo Salvini, poi contro una sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna che, il 20 gennaio scorso, l’ha annullato, è di nuovo in vigore sotto le Due Torri dall’inizio della settimana. Il sindaco Matteo Lepore e la sua giunta, che non si sono mai arresi, alla fine l’hanno spuntata, ma non senza un percorso travagliato durato oltre due anni. L’introduzione e la battaglia con Salvini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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