Bologna ha deciso di ripristinare il limite di velocità a 30 kmh su tutte le strade, dopo una sentenza del Tar che aveva sospeso questa misura. La data stabilita per il ritorno ufficiale del limite è il 20 aprile, e da quella data tutte le strade che attualmente hanno il limite di 50 kmh torneranno a 30. La decisione riguarda l’intera città e le strade interessate.

La Bologna a 30 all’ora è tornata. Anzi, tornerà ufficialmente il 20 aprile, data in cui su tutte le strade oggi a 50 – a causa della sentenza del Tar, che aveva ‘congelato’ il provvedimento – si rivedrà il limite dei 30 orari. La Giunta ha approvato il nuovo ‘ Piano particolareggiato ’, che motiva via dopo via l’applicazione della misura: si parla di 258 chilometri su 365 (il 70%) su tutte le strade che il provvedimento aveva trasformato da 50 a 30 all’ora. Restano escluse, come in origine, solo "le strade primarie", cioè quelle a più corsie e a scorrimento veloce. Assenza di marciapiedi, movimento pedonale intenso, attraversamenti non semaforizzati, pendenze elevate, fabbriche e stabilimenti, scuole, impianti sportivi, parchi, chiese, ospedali, musei, biblioteche: tutti elementi (in totale 17) che permettono di abbassare il limite a 30. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Città 30, la storia infinita. Bologna risponde al Tar. Il limite torna come prima

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