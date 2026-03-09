A Bologna torna il divieto dei 30 all’ora Quando e come? Ci siamo quasi nuove ordinanze in arrivo

A Bologna, il limite di velocità di 30 kmh tornerà presto in vigore. Le nuove ordinanze sono in fase di definizione e dovrebbero essere adottate entro marzo, rendendo nuovamente obbligatorio il restrittivo limite di velocità in alcune zone della città. La misura riguarda specifici quartieri e strade, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la vivibilità urbana.

Bologna, 9 marzo 2026 – Il limite dei 30 kmh a Bologna tornerà in meno di un mese, forse addirittura entro il mese di marzo. Dopo la bocciatura del Tar per il modo in cui Città 30 era stata applicata, ora la corsa contro il tempo per varare le nuove ordinanze, strada per strada come prevedono le nuove norme nazionali, è quasi conclusa. "Ci siamo quasi". "Presto riusciremo a pubblicare il piano particolareggiato e a seguire anche le ordinanze. Manca veramente poco, è stato un lavoro veramente enorme", afferma l'assessore comunale alla Mobilità Michele Campaniello ringraziando gli uffici del Comune "che hanno lavorato veramente a terra per raggiungere questo obiettivo".