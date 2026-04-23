A Bologna, il dibattito sulla gestione delle risorse destinate alla chiesa dell’Annunziata si fa acceso, con alcune polemiche sui fondi di cinque milioni di euro assegnati al progetto. La politica locale ha contestato l’uso di questa somma, mentre i lavori di ristrutturazione interna non includono interventi esterni come impalcature, lasciando irrisolto il problema dei bivacchi nelle aree circostanti.

? Cosa sapere Borgonzoni contesta al Comune di Bologna l'uso dei 5 milioni per l'Annunziata.. I lavori interni non prevedono impalcature esterne per risolvere il problema dei bivacchi.. Lucia Borgonzoni contesta la strategia del Comune di Bologna riguardo alla gestione della Chiesa della Santissima Annunziata, sostenendo che i lavori imminenti non avranno impatto sui portici e non risolveranno il problema dei bivacchi tramite l’uso di impalcature esterne. Il dibattito si è acceso dopo le pressioni esercitate da Matilde Madrid, assessora alla Sicurezza urbana integrata, nei confronti della Soprintendenza per accelerare gli interventi presso il complesso religioso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, scontro sulla Chiesa: i 5 milioni non fermano i bivacchi

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