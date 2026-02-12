Il sindaco Lepore ha deciso di spostare parte dei 40 milioni di euro previsti per lo stadio Renato Dall’Ara. Invece di investire sul progetto, i soldi verranno inseriti nel bilancio comunale per aiutare il ceto medio e migliorare i servizi sociali. La decisione ha scatenato un scontro politico in città.

Le risorse inizialmente destinate al Dall’Ara saranno utilizzate per welfare, casa e servizi. Il sindaco: “Sono soldi dei bolognesi”. Critiche dalla Lega, interventi anche dei sindacati “Queste risorse non sono di un privato ma dei bolognesi – ha spiegato il primo cittadino – e devono essere utilizzate in una fase in cui molte persone hanno problemi a sostenere le spese quotidiane. Il Comune deve rafforzare la rete di protezione, non solo per le fasce più fragili ma anche per chi sta entrando in difficoltà”. Il sindaco ha sottolineato che la scelta nasce anche da un quadro economico complesso, con costi in aumento e margini di manovra ridotti per gli enti locali.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Lepore Bologna

Il Comune di Bologna conferma che i 40 milioni di euro già stanziati per il restyling dello stadio Dall’Ara restano disponibili.

Il Comune di Bologna utilizzerà parte dei 40 milioni di euro recuperati dai fondi per lo stadio Dall’Ara per sostenere i cittadini di medio reddito.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Lepore Bologna

Argomenti discussi: Stop della giunta comunale ai 40 milioni per la ristrutturazione dello stadio Dall’Ara; Bologna, il Comune ritira i 40 milioni per il restyling dello stadio Dall'Ara: Progetto impossibile da concludere; I 40 milioni dello stadio ai ceti medi: Lepore cambia rotta, scontro politico a Bologna; Il tesoretto dello stadio: Una parte dei 40 milioni per aiutare il ceto medio.

Il tesoretto dello stadio: Una parte dei 40 milioni per aiutare il ceto medioLepore indica un primo utilizzo dei fondi che ha svincolato dal Dall’Ara Sono soldi dei bolognesi, li useremo per gli alloggi e le necessità delle famiglie. E non chiude alla Cisl, che chiede di dec ... msn.com

Phoebe Philo accelera con ricavi oltre i 40 milioniPhoebe Philo continua a crescere. Nel suo secondo anno di attività il brand londinese fondato dall’ex direttore creativo di Celine prevede di superare i 32 milioni di sterline di ricavi (pari a circa ... milanofinanza.it

Matteo Lepore, sindaco di Bologna, ha commentato la recente decisione di ritirare i 40 milioni di euro precedentemente stanziati dal Comune per il restyling dello stadio Dall’Ara. Il primo cittadino ha sottolineato l'importanza di basare ogni progett... x.com

La Giunta Lepore ha cancellato l'impegno di spesa di 40 milioni di euro - facebook.com facebook