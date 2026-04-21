Bologna guida ubriaco sulla A14 bloccando il traffico | lo fermano per l' alcoltest e trovano 176 kg di hashish

Un uomo alla guida ubriaco sulla A14 è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo aver effettuato manovre pericolose tra Bologna e Rimini, causando un blocco del traffico. Durante il controllo, è stato sottoposto all'alcoltest e si è scoperto che aveva un tasso di alcol superiore ai limiti consentiti. Inoltre, nel veicolo sono stati trovati circa 176 chili di hashish. L'uomo, già noto alle autorità, è stato arrestato.

L'hanno fermato in autostrada a Bologna per l'alcoltest, risultato positivo, e nella sua auto hanno rinvenuto una miniera d'oro. O meglio di droga. È stato arrestato un 51enne, già noto alle forze dell'ordine, nel tratto autostradale della A14 tra Rimini e il capoluogo emiliano. A bordo della sua auto gli agenti della polizia hanno trovato circa 176 chili di hashish, la sostanza psicotropa derivante dalle infiorescenze femminili della cannabis e molto più forte della marijuana., Il 51enne era alla guida della sua auto nei pressi dello svincolo di collegamento tra la A1 e la A14 quando è stato notato dalle forze dell'ordine grazie alle telecamere di videosorveglianza.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bologna, guida ubriaco sulla A14 bloccando il traffico: lo fermano per l'alcoltest e trovano 176 kg di hashish Notizie correlate Bologna: su A14 ubriaco e con 176 kg di hashish nell'auto, arrestatoPercorreva la A14 guidando in stato di ebbrezza e trasportando a bordo della sua auto 176 kg di hashish. Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga(Adnkronos) – Ubriaco al volante, trasportava 176 chili di hashish a bordo della sua auto. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video; Bologna, ubriaco al volante con 176 kg di droga: arrestato; Bologna: su A14 ubriaco e con 176 kg di hashish nell'auto, arrestato; Guida ubriaco con a bordo 176 chili di droga: preso. Guida ubriaco in A14 da Rimini a Bologna con 176 chili di hashish nell’auto VIDEOEra in stato di ebbrezza e trasportava sulla sua auto ben 176 chili di hashish un 51enne italiano arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia stradale ... corriereromagna.it Bologna, guida ubriaco sulla A14 bloccando il traffico: lo fermano per l'alcoltest e trovano 176 kg di hashishL'hanno fermato in autostrada a Bologna per l'alcoltest, risultato positivo, e nella sua auto hanno rinvenuto una miniera d'oro. O meglio di droga. È stato arrestato un 51enne, già noto alle forze del ... msn.com Cronaca. Bologna, arrestato 57enne peruviano per maltrattamenti e violenza sessuale - facebook.com facebook In #A1, in direzione Bologna: rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Impruneta e Calenzano-Sesto Fiorentino #viabiliTOS #viabiliFI x.com