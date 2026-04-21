Bologna guida ubriaco sulla A14 bloccando il traffico | lo fermano per l' alcoltest e trovano 176 kg di hashish

Da tgcom24.mediaset.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo alla guida ubriaco sulla A14 è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo aver effettuato manovre pericolose tra Bologna e Rimini, causando un blocco del traffico. Durante il controllo, è stato sottoposto all'alcoltest e si è scoperto che aveva un tasso di alcol superiore ai limiti consentiti. Inoltre, nel veicolo sono stati trovati circa 176 chili di hashish. L'uomo, già noto alle autorità, è stato arrestato.

L'hanno fermato in autostrada a Bologna per l'alcoltest, risultato positivo, e nella sua auto hanno rinvenuto una miniera d'oro. O meglio di droga. È stato arrestato un 51enne, già noto alle forze dell'ordine, nel tratto autostradale della A14 tra Rimini e il capoluogo emiliano. A bordo della sua auto gli agenti della polizia hanno trovato circa 176 chili di hashish, la sostanza psicotropa derivante dalle infiorescenze femminili della cannabis e molto più forte della marijuana., Il 51enne era alla guida della sua auto nei pressi dello svincolo di collegamento tra la A1 e la A14 quando è stato notato dalle forze dell'ordine grazie alle telecamere di videosorveglianza.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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