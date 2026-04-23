Sabato 25 aprile 2026 alle ore 18:00 si gioca Bologna-Roma, una sfida valida per il campionato italiano. Le formazioni ufficiali sono state già annunciate e le quote dei bookmaker indicano un certo equilibrio tra le due squadre. La partita si svolgerà allo stadio Dall’Ara, dove i padroni di casa cercano punti fondamentali per mantenere le speranze di qualificarsi alle coppe europee, potenzialmente l’ultima occasione di questa stagione.

Al Bologna sono rimaste pochissime, chance di qualificarsi alle coppe europee per l’anno prossimo, e forse l’ultima di queste è quella di battere la Roma a Dall’Ara nel prossimo turno di campionato. I felsinei, ora fuori anche dall’Europa League, sono reduci da una sconfitta deludente contro la Juventus, che li ha allontanati ulteriormente dal settimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bologna-Roma (sabato 25 aprile 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Spettacolo e gol al Dall’Ara

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