Bologna-Roma sabato 25 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 25 aprile 2026 alle ore 18:00 si disputa la partita tra Bologna e Roma allo stadio Dall’Ara. Il Bologna ha poche possibilità di qualificarsi alle coppe europee per la prossima stagione e questa potrebbe essere l’ultima chance per ottenere punti contro la squadra romana. Le formazioni sono state annunciate e ci sono diverse quote e pronostici in attesa del calcio d’inizio.

Al Bologna sono rimaste pochissime, chance di qualificarsi alle coppe europee per l’anno prossimo, e forse l’ultima di queste è quella di battere la Roma a Dall’Ara nel prossimo turno di campionato. I felsinei, ora fuori anche dall’Europa League, sono reduci da una sconfitta deludente contro la Juventus, che li ha allontanati ulteriormente dal settimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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