Bologna-Aston Villa Europa League 09-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol al Renato Dall’Ara

Stasera al “Renato Dall’Ara” si sfidano Bologna e Aston Villa, in una partita valida per i quarti di finale di Europa League. Dopo aver eliminato la Roma, il Bologna punta a proseguire il cammino nella competizione, mentre l’Aston Villa, considerata la favorita dell’edizione, cerca di avanzare ulteriormente. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con pronostici e quote già disponibili, e si preannunciano poche reti in una sfida che promette intensità.

Dopo aver eliminato la Roma, il Bologna sogna di arrivare in fondo in Europa League ma ora deve affrontare ai quarti di finale la grande favorita di questa edizione, ovvero l’Aston Villa, avversario già sfidato l’anno scorso in Champions e anche quest’anno nella fase campionato del torneo. Il primo atto del doppio confronto si disputa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bologna-Aston Villa (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol al “Renato Dall’Ara” Bologna-Aston Villa (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiDopo aver eliminato la Roma, il Bologna sogna di arrivare in fondo in Europa League ma ora deve affrontare ai quarti di finale la grande favorita di... Bologna-Aston Villa (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Terzo confronto diretto i due anniDopo aver eliminato la Roma, il Bologna sogna di arrivare in fondo in Europa League ma ora deve affrontare ai quarti di finale la grande favorita di... Bologna ai quarti di Europa League, Italiano: Roma più forte, questa è un'impresa Temi più discussi: Europa League, Bologna Aston Villa: le probabili formazioni. Italiano se la gioca alla pari; Europa League, oggi Bologna-Aston Villa ai quarti: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere in tv Bologna-Aston Villa, andata dei quarti di Europa League; Pronostico Bologna-Aston Villa quote andata quarti Europa League. Bologna-Aston Villa: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming l’Europa League in tempo realeGli uomini di Italiano tornano in campo al Dall’Ara per contendere ai Villans di Emery l’accesso alla semifinale del torneo ... tuttosport.com Bologna-Aston Villa diretta Europa League: segui i quarti di finale liveDopo aver eliminato la Roma, la squadra di Italiano sfida una delle favorita per la vittoria finale del trofeo. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Le formazioni ufficiali di Bologna-Aston Villa: la scelta su Orsolini e Rowe - facebook.com facebook #Bologna-Aston Villa diretta Europa League: segui i quarti di finale live x.com