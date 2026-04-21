A Trigoria, nel centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’, Paulo Dybala e Wesley hanno partecipato all’intera sessione di allenamento con il gruppo. Entrambi i calciatori erano assenti nelle ultime sedute a causa di problemi fisici, ma oggi sono tornati a lavorare con i compagni. La squadra di allenamento è diretta da Gasperini, che ha in programma la partita contro il Bologna.

Gian Piero Gasperini ritrova Paulo Dybala e Wesley. I due calciatori hanno svolto l’intera seduta di allenamento odierna con il gruppo al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria, superando i rispettivi problemi fisici. Il rientro in gruppo garantisce al tecnico della Roma due opzioni supplementari per la trasferta di sabato alle ore 18 contro il Bologna, match decisivo per la corsa Champions della 34ª giornata di Serie A. Il recupero di Dybala sposta gli equilibri tattici della formazione giallorossa. L’argentino, reduce da uno stop muscolare, rappresenta il vertice creativo necessario per scardinare la difesa di Thiago Motta allo Stadio Dall’Ara.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Dybala e Wesley tornano in gruppo: Gasperini punta il Bologna

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