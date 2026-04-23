A Bologna, Riccardo Orsolini sarà il titolare fisso nell’attacco per la prossima partita contro la Roma. La scelta è stata influenzata dall’infortunio di Bernardeschi, che ha impedito all’attaccante di essere disponibile. La formazione biancoblù si presenta quindi senza il giocatore che di solito occupa quella posizione in campo, affidandosi alle decisioni tecniche per la gestione della rosa.

Riccardo Orsolini eredita i galloni da titolare inamovibile nell’attacco del Bologna in vista della sfida di sabato pomeriggio contro la Roma. L’infortunio di Federico Bernardeschi, fermo per una lesione che lo terrà ai box per 2-3 settimane, azzera la concorrenza sulla fascia destra, costringendo Vincenzo Italiano a puntare sull’esterno marchigiano per l’intero ciclo di gare pre-sosta. Il ritorno al gol contro il Lecce non ha ancora sciolto i nodi contrattuali: il numero 7 non ha fornito aperture per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. La titolarità forzata delle prossime settimane rappresenta un test definitivo sia per il valore di mercato del calciatore, sia per la fermezza del club emiliano nelle trattative.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bologna, Orsolini titolare fisso: l’infortunio di Bernardeschi scuote l’attacco

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