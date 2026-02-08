LIVE Alle 12.30 Bologna-Parma | Bernardeschi staffetta con Orsolini Cuesta esordio di Strefezza

Alle 12.30 va in scena al Dall'Ara la sfida tra Bologna e Parma. Bernardeschi partirà dall'inizio, pronto a fare una staffetta con Orsolini. Per i rossoblù si tratta di una partita importante, visto che non vincono in Serie A da sette turni. I gialloblù, invece, cercano di interrompere una serie negativa di tre sconfitte consecutive. In campo ci sono grandi aspettative e i tifosi sperano in una svolta. Oggi, inizia una partita che potrebbe cambiare il corso della stagione per entrambe le squadre.

(4-4-1-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Strefezza, Nicolussi Caviglia, Keita, Sorensen; Pellegrino; Bernabé. All. Cuesta. (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Sohm, Cambiaghi; Castro. All. Italiano. Bologna-Parma, in programma domenica, sarà affidata alla direzione di Collu di Cagliari assistito da Berti e Laudato, con quarto uomo La Penna e addetti VAR Ghersini e Maggioni. Bologna-Parma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: diretta testuale su Gazzetta.it .

