A Bologna, in via Amendola, due stranieri sono stati fermati dalla polizia con l’accusa di aver tentato di rapinare un giovane italiano. L’episodio si è verificato di recente, portando all’arresto dei due uomini coinvolti. La vittima non ha riportato ferite gravi, mentre le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Due cittadini stranieri sono stati arrestati per tentata rapina aggravata in concorso ai danni di un giovane italiano nella serata di ieri a Bologna. L’episodio si è verificato nei pressi di via Amendola, dove la vittima è stata aggredita mentre passeggiava. Gli arrestati sono stati fermati dalla Polizia di Stato, che è intervenuta prontamente dopo le segnalazioni di alcuni passanti e una chiamata al numero di emergenza. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto grazie alla collaborazione tra la Questura e il Commissariato Due Torri San Francesco. La presenza di una pattuglia in servizio di controllo del territorio ha permesso di agire tempestivamente.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bologna, aggrediscono un giovane in via Amendola: arrestati due rapinatori

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