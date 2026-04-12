Aggrediscono i passanti senza motivo e tentano di rapinare un giovane | a Como arrestati un 16enne e un 22enne

Nella giornata del 12 aprile a Como, due giovani sono stati arrestati dopo aver aggredito alcuni passanti senza apparente motivo. Gli episodi si sono verificati in centro città, dove un ragazzo è stato colpito con una bottiglia in testa e preso a pugni nel tentativo di rapinare il suo monopattino e il portafoglio. I due arrestati hanno 16 e 22 anni.

Como, 12 aprile 2026 – Bottigliate in testa e percosse per cercare di rapinargli il monopattino e quello che aveva in tasca. Un'aggressione avvenuta a mezzanotte di sabato in viale Varese a Como, che ha condotto in carcere un sedicenne italiano residente a Cantù, e un ventiduenne tunisino irregolare e senza fissa dimora, sono stati arrestati dai poliziotti della Squadra Volante per tentata rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, e denunciati a piede libero per percosse e minacce. Scoprendo inoltre che poco prima avevano colpito con calci e pugni passanti scelti a caso e senza motivo. La pattuglia è intervenuta su segnalazione...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aggrediscono i passanti senza motivo e tentano di rapinare un giovane: a Como arrestati un 16enne e un 22enne Leggi anche: Minacciano e tentano di rapinare un giovane Tentano di rapinare il bar davanti al tribunale di Sondrio: arrestatiDue persone sono state arrestate nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 marzo, a Sondrio con l’accusa di tentata rapina.