Dove guardare Sanremo in compagnia a Bologna? Con i professori del Dams o a Dumbo

Bologna, 25 febbraio 2026 – Sanremo è Sanremo ed è bello guardarlo in compagnia. Commentarlo insieme, azzardando pronostici, scambiandosi impressioni sui look e canzoni. Anche per questo da un po’ di tempo sono sempre di più le occasioni organizzate dai locali per visioni collettive. Ma non solo: perché il Festival della Canzone italiana da tempo è entrata anche dentro l’università. Dove? Al Dams. Vasco Rossi bambino e il retroscena su Sanremo: "Mia madre mi faceva cantare sul tavolo, voleva una rockstar" La serata con i professori universitari a Palazzo Marescotti. Dopo il debutto nella passata edizione, anche quest’anno il Dipartimento delle Arti dell’ Università di Bologna torna con la Serata Sanremo. L’occasione è venerdì 27 febbraio, dalle 20,30, quando il Festival arriva in aula per una proiezione speciale: un’apertura serale straordinaria per trasformare gli spazi dell’Ateneo in un grande salotto collettivo dedicato alla musica e allo spettacolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche:

Il retroscena del ‘no’ ai militari all’università di Bologna? È arrivato dai professori

Fabregas: «Nessuna fatica a guardare la classifica, sappiamo dove vogliamo arrivare. Ma non siamo in lotta con la Juventus»

Temi più discussi: Il Festival in streaming: dove guardare Sanremo 2026 online, sui social e dall'estero; Come vedere Sanremo all’estero? Seguire il Festival fuori dall'Italia è possibile; Festival di Sanremo 2026: come seguirlo in diretta tv e streaming, gli orari e tutte le info; Dove vedere Sanremo 2026 a Milano.

Dove guardare Sanremo in compagnia a Bologna? Con i professori del Dams o a DumboVenerdì sera torna l’apertura straordinaria di Palazzo Marescotti, dove docenti, studenti e cittadini potranno confrontarsi su un grande fenomeno mediatico e di costume come il Festival ... ilrestodelcarlino.it

Il Festival in streaming: dove guardare Sanremo 2026 online, sui social e dall'esteroTutto pronto per vedere (e soprattutto ascoltare) Sanremo. Il Festival della canzone italiana, giunto nel 2026 alla 76esima edizione, aprirà il sipario del Teatro Ariston il 24 febbraio e lo chiuderà ... corriere.it

Quando sono a Sanremo difficilmente riesco a guardare il festival. Tra impegni vari, spostamenti difficoltosi nei giorni dell’evento, sono riuscito a vedere solo qualche frammento. Stasera lo guarderò e mi farò un’idea più precisa. Intanto mi rifocillo un po’ dopo i - facebook.com facebook

Dal Dams a Dumbo, dove guardare Sanremo in compagnia. Elettra Lamborghini e Tredici Pietro sul palco x.com