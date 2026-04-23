Bocce Lisotta straordinario al Pallino d’oro Un argento di livello nazionale

Enrico Lisotta, giovane atleta di Colbordolo, si è distinto nel torneo di bocce al Pallino d’oro, ottenendo un argento di livello nazionale. La sua performance ha attirato l’attenzione degli organizzatori e degli appassionati presenti, confermando le sue capacità e il suo talento nel settore. La competizione ha visto confrontarsi numerosi partecipanti provenienti da varie regioni, con Lisotta che ha dimostrato grande precisione e concentrazione.

Straordinario secondo posto per il giovane e bravissimo Enrico Lisotta (Colbordolo) nella cinquantatreesima edizione del Pallino d’oro di Sambucheto, la gara regina, quella che tutti i migliori giocatori di bocce d’Italia sognano di vincere almeno una volta: il Torneo con la T maiuscola che incorona soltanto i campionissimi e che ogni anno, nello splendido impianto di via Ugo La Malfa a Sambucheto di Montecassiano, richiama il pubblico delle grandi occasioni. A vincere non poteva essere che un campione, forse non il più atteso, ma sicuramente il più meritevole: Davide Truzzi, lombardo di Suzzara, ma tesserato con la formazione emiliana della Sammartinese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bocce. Lisotta straordinario al Pallino d’oro. Un argento di livello nazionale Notizie correlate Leggi anche: Lo ski cross trionfa a Milano-Cortina, oro e argento. Abodi: “Un bilancio straordinario per l’Italia” Il Pallino d’Oro accende Sambucheto: Formicone può superare D’AlessandroSarà la giornata di domenica 12 aprile 2026 a fare da cornice alla 53ª edizione del prestigioso “Pallino d’Oro” di Sambucheto (MC), storica gara...