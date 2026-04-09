Domenica si svolge la 53ª edizione della tradizionale gara di Raffa, con 160 partecipanti in campo. Tra gli atleti iscritti, Gianluca Formicone mira a stabilire un nuovo record, mentre Dante D’Alessandro non prenderà parte alla competizione. La manifestazione si svolge in un clima di attesa, con la sfida tra i principali protagonisti che si preannuncia interessante.

Sarà la giornata di domenica 12 aprile 2026 a fare da cornice alla 53ª edizione del prestigioso “Pallino d’Oro” di Sambucheto (MC), storica gara major della Raffa riservata a 160 individualisti della massima categoria. Un appuntamento di grande tradizione e prestigio, capace ogni anno di richiamare i migliori interpreti del panorama boccistico nazionale. "È una delle manifestazioni più importanti della stagione per la città e per le Marche in generale; rappresenta una vetrina prestigiosa, un valore aggiunto che conferisce grande visibilità al nostro sport", ha raccontato Dante D’Alessandro, uno dei protagonisti più esperti del circuito, condividendo sensazioni e aspettative sul weekend ormai alle porte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Pallino d’Oro accende Sambucheto: Formicone può superare D’Alessandro

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