Mondeghili a catinelle | a due passi da Milano arriva la grande sagra della polpetta

Sabato 18 e domenica 19 aprile si svolgerà a Gorgonzola la terza edizione della sagra dedicata ai mondeghili, una festa organizzata dalla Pro Loco locale. L’evento, che si terrà a pochi chilometri da Milano, prevede la presenza di numerosi stand e degustazioni di questa specialità, con particolare attenzione alla tradizione culinaria della zona. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e sarà aperta al pubblico.

Sabato 18 e domenica 19 aprile a Gorgonzola arriva la terza edizione di ‘Mondeghili a catinelle’, sagra della polpetta organizzata dalla Pro Loco di Gorgonzola. Per due giorni consecutivi appassionati e curiosi potranno gustare un dei piatti tipici della cucina tradizionale milanese. Ad.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate La sagra della polenta a due passi da MilanoDa venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo a Segrate arriva il ‘Polenta Fest’, una tre giorni dedicata al mondo della polenta in tutte le sue... Mondeghili, la mitica polpetta milanese è questione lessicale e identitariaCon discreta approssimazione non esiste nulla di più milanese - in essenza - di quanto lo siano i mondeghili. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Mondeghili a catinelle, sagra della polpetta 2026; Polpette di pane e acciughe il gustoso finger food da aperitivo o antipasto. Mondeghili a catinelle: a due passi da Milano arriva la grande sagra della polpettaSabato 18 e domenica 19 aprile a Gorgonzola arriva la terza edizione di ‘Mondeghili a catinelle’, sagra della polpetta organizzata dalla Pro Loco di Gorgonzola. Per due giorni consecutivi appassionati ... milanotoday.it Mondeghili a catinelle, sagra della polpetta 2026Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 si svolge a Gorgonzola (Milano) la terza edizione di Mondeghili a catinelle, sagra della polpetta organizzata dalla Pro Loco di Gorgonzola: un'ode alla cucina pover ... mentelocale.it A tavola con Enzo, Veronica, l’Armado, il Guido e l’Alessio: tra Jannacci e mondeghili. facebook