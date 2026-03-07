Zes Unica investimenti e transizione energetica | a Misterbianco il convegno di Fratelli d' Italia sul futuro della Sicilia

A Misterbianco si è svolto un convegno organizzato da Fratelli d’Italia dal titolo “Sicilia hub produttivo, logistico, energetico nel Mediterraneo”. Oltre 700 persone, tra rappresentanti del mondo imprenditoriale, accademico e professionale, hanno preso parte all’evento dedicato alla Zes Unica, agli investimenti e alla transizione energetica nella regione. La giornata ha visto interventi e discussioni su questi temi centrali per la Sicilia.

Grande partecipazione, con oltre 700 persone e numerosi esponenti del mondo imprenditoriale, accademico e professionale per il convegno “Sicilia hub produttivo, logistico, energetico nel Mediterraneo. La riforma della giustizia come motore di sviluppo”, organizzato da Fratelli d’Italia e svoltosi nel pomeriggio di oggi presso il padiglione B2 di Sicilia Fiera a Misterbianco. L’iniziativa, promossa dal senatore Salvo Pogliese e dagli onorevoli Fabio Fatuzzo e Dario Daidone e moderata con la consueta professionalità da Ruggero Sardo ha visto susseguirsi sul palco i saluti del sindaco di Misterbianco Marco Corsaro e gli interventi di un parterre di relatori di altissimo profilo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

