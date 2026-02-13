Il ministro del Lavoro, Andrea Costa, annuncia che nel 2026 le imprese del Centro-Sud potranno richiedere il bonus assunzioni al 100% dei contributi previdenziali grazie alla nuova ZES unica, che mira a incentivare l’occupazione nelle regioni più svantaggiate. La Circolare INPS del 3 febbraio 2026 numero 10 chiarisce i passaggi pratici per applicare lo sgravio in busta paga, precisando che il beneficio si estende ai contratti stabili stipulati entro fine anno e che le aziende devono seguire specifiche procedure online per usufruirne. La novità si distingue per la semplicità delle

La Circolare INPS del 3 febbraio 2026 numero 10 fornisce i chiarimenti necessari per applicare in busta paga lo sgravio introdotto con Decreto – Legge 7 maggio 2024, numero 60 e pari al 100% dei contributi previdenziali a carico azienda per i datori di lavoro privati che assumono nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno. Analizziamo la questione in dettaglio. Resta aggiornatoa sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi. Indice. Datori di lavoro della ZES unica. Lavoratori per cui spetta il beneficio. I rapporti di lavoro incentivabili. Domanda preliminare all’INPS. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - ZES unica 2026: bonus assunzioni 100% centro-sud, come richiederlo quest’anno

Approfondimenti su unica bonus

Dopo mesi di attesa, l’Inps ha finalmente dato il via libera allo sgravio contributivo per le aziende che vogliono assumere nel Sud con il Bonus Zes Unica.

Da oggi, 4 febbraio 2026, il bonus assunzioni Zes Unica entra in vigore.

Ultime notizie su unica bonus

Argomenti discussi: Zes Unica: incentivi alle assunzioni e accesso al credito, opportunità concrete per le Marche; ZES Unica: operativo l’esonero del Decreto Coesione; Bonus ZES unica per il Mezzogiorno: le istruzioni INPS; Bonus Zes, come funziona l’esonero contributivo per le assunzioni? Le istruzioni Inps.

Bonus ZES e ZLS: regole e modelli 2026La legge di Bilancio 2026 con l'art 1 commi 438-443 ha prorogato per il 2026, 2027 e 2028, il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno (comprensiva ora anche dei territori ... fiscoetasse.com

Bonus assunzioni Zes Unica, l’Inps sblocca lo sgravio contributivo per lavoratori al SudIl via libera giunge dopo mesi di attesa. L’incentivo si applica infatti alle assunzioni già formalizzate da settembre 2024 a dicembre 2025. Paletti e requisiti sono però abbastanza rigidi e ... quifinanza.it

Unica al mondo, in mostra la giubba garibaldina color caffè del 1860. Esemplare unico al Museo del Risorgimento di Bologna dopo il restauro con Art Bonus #ANSA - facebook.com facebook

Bonus ZES Unica Agricoltura, credito d’imposta senza vincoli contabili • Per l'Agenzia delle Entrate il bonus ZES Unica Sud spetta anche alle imprese agricole in contabilità semplificata o che determinato l'imponibile sul reddito catastale. x.com