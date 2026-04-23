Blocco di Hormuz sicurezza alimentare globale a rischio | Mosca può mostrare senso di responsabilità e ricavarne grandi profitti

Il blocco dello Stretto di Hormuz ha superato la sfera energetica, rappresentando ora una minaccia concreta alla sicurezza alimentare nel mondo. La chiusura di questa importante via marittima può influenzare le rotte commerciali e la distribuzione di risorse alimentari. Le conseguenze di questa situazione si riflettono su diversi paesi, creando tensioni e incertezze nei mercati internazionali. La questione rimane al centro delle preoccupazioni globali, con alcuni attori che valutano come agire.

Il blocco dello Stretto di Hormuz non è più solamente un’emergenza sul piano energetico, ma una concreta minaccia alla sicurezza alimentare globale. Infatti, se anche venisse riaperto domattina, i prossimi raccolti potrebbero essere già compromessi. Una crisi che inizia piano. Tutti sanno che il danno primario è al trasporto di gas e di petrolio, oltre che alla logistica del commercio mondiale. Semplice quindi dedurre che ne stiano soffrendo anche le forniture alimentari di mezzo mondo. Ma solo ora si comincia a capire quanto deleterio sia per l’agricoltura. E il motivo è che il tanto desiderato gas è uno dei componenti essenziali per la produzione di concimi azotati, che sono fra i più importanti e utilizzati.🔗 Leggi su Follow.it

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