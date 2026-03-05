Lo stretto di Hormuz è al centro di tensioni tra Israele, Stati Uniti e Iran, rappresentando un punto strategico per il traffico marittimo e le forniture energetiche globali. Attualmente, le tensioni tra le nazioni coinvolte rischiano di compromettere il passaggio delle merci, in particolare di petrolio e altre risorse essenziali. La situazione, quindi, ha implicazioni che vanno ben oltre il settore energetico.

Guerra Non solo petrolio: lo Stretto di Hormuz è il cuore pulsante (e fragile) dell'economia mondiale. Oltre all'energia, da questo braccio di mare passa il destino dei nostri piatti. L'impatto del conflitto di Usa e Israele contro l'Iran sul capitalismo e le sue filiere lunghe: quando il discorso sulla «sicurezza» arriva a tavola Guerra Non solo petrolio: lo Stretto di Hormuz è il cuore pulsante (e fragile) dell'economia mondiale. Oltre all'energia, da questo braccio di mare passa il destino dei nostri piatti. L'impatto del conflitto di Usa e Israele contro l'Iran sul capitalismo e le sue filiere... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il blocco di Hormuz, un rischio alimentare

Leggi anche: Gas in Europa +25% in un giorno: rischio blocco Hormuz spaventa

Blocco di Hormuz, petrolio alle stelleCentinaia di navi bloccate nello stretto di Hormuz fanno schizzare il prezzo del petrolio: più 13% nel mercato asiatico, borse europee tutte in rosso.

Richard Wolff: USA e Israele attaccano Teheran, rischiando un conflitto mondiale

Tutto quello che riguarda Il blocco di Hormuz un rischio....

Temi più discussi: Perché lo Stretto di Hormuz è così importante per l'economia globale; Stretto di Hormuz, Pasdaran: Chiuso dopo attacco all'Iran. Ecco perché è strategico; Cosa succede ora che l'Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz e quali sono i rischi per l'economia mondiale; Il blocco dello stretto di Hormuz minaccia anche la filiera dei fertilizzanti.

Navi, allarme stretto di Hormuz. Prenotazioni sospese per le merci verso il Medio Oriente. Quali ripercussioni per il blocco (da centinaia di milioni di dollari)?Sui ponti di comando le radio ripetono i messaggi continuamente: rotta pericolosa, cercare rifugio dirigersi verso acque sicure. I missili e i droni che sorvolano lo stretto di Hormuz hanno, ... ilgazzettino.it

Guerra Iran, l'economista Cottarelli a Genova: Blocco Stretto di Hormuz? Scommetto non durerà a lungoAlla Camera di Commercio di Genova l’economista ha presentato il suo ultimo libro e ha parlato della crisi in Medio Oriente: Il pericolo maggiore? Non le Borse ma la possibile speculazione sul gas ... primocanale.it

Crisi nello Stretto di Hormuz: crollo del traffico del 90% fa impennare i costi. Diesel penalizzato dal riallineamento delle accise, mentre noli e assicurazioni facebook

Il blocco dello Stretto di #Hormuz non riguarda solo le forniture energetiche di gas e petrolio dirette dal #Golfo al resto del mondo. A essere chiuso, infatti, è anche il traffico in entrata, il che di fatto implica un’interruzione degli approvvigionamenti alimentari per x.com