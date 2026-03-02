Perugia blitz di polizia e finanza | locale sequestrato e titolare denunciato

A Perugia, durante un’operazione congiunta tra polizia e finanzieri, è stato sequestrato un locale e il suo titolare è stato denunciato. L’intervento è avvenuto in seguito ai controlli avviati dopo la strage di Crans-Montana. La lista dei locali chiusi nella città si allunga con questa nuova operazione.

La lista dei locali di Perugia chiusi dopo i controlli innescati dalla strage di Crans-Montana si allunga. Dopo il The Zoo (l'ex Zoologico) e il Loft, sigilli anche per il Bar Jolly, locale del centro storico della città.Secondo la polizia e la guardia di finanza il locale del centro di Perugia.