Terra dei Fuochi sequestrato capannone con 170 tonnellate di rifiuti tessili a Pastorano | denunciato un imprenditore

A Pastorano, un imprenditore è stato denunciato dopo il sequestro di un capannone contenente 170 tonnellate di rifiuti tessili. La scoperta è avvenuta durante un controllo delle forze dell'ordine, che ha evidenziato l’assenza di autorizzazioni ambientali e di certificato antincendio. Il fatto si inserisce nel contesto delle operazioni contro l’illegalità ambientale nella Terra dei Fuochi, dove si intensificano i controlli per tutelare salute e territorio.

Sequestrato opificio a Pastorano con 170 tonnellate di rifiuti tessili: denunciato il legale rappresentante, mancavano autorizzazioni ambientali e certificato antincendio. Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto all’illecita gestione di rifiuti da parte delle filiere produttive cd. a rischio nel territorio della “Terra dei Fuochi ”, condotti con il coordinamento della Prefettura di Caserta, nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Caserta hanno sequestrato nel Comune di Pastorano (CE) un opificio di 1.200 m?, utilizzato quale luogo di lavorazione e stoccaggio da una società di recente costituzione con sede a Somma Vesuviana (NA), esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori per abbigliamento” e contenente circa 170 tonnellate di rifiuti tessili, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, unitamente a rifiuti misti di materiale plastico e cartaceo, oltre alle relative attrezzature e mezzi da lavoro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

