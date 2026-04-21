A Torino i romantici aspettano Tommaso Paradiso in concerto | la scaletta

Giovedì 23 aprile alle 21, l'Inalpi Arena ospiterà il concerto di Tommaso Paradiso, attirando i fan più appassionati. La serata promette di portare sul palco le canzoni più amate dell’artista, con un repertorio che spazia tra successi e brani recenti. L’evento si svolge in un’area dedicata alla musica dal vivo, con un pubblico che si prepara ad ascoltare dal vivo le melodie che hanno segnato le ultime stagioni.

L'Inalpi Arena, giovedì 23 aprile alle ore 21, sarà il palcoscenico del concerto di Tommaso Paradiso. L'ex frontman dei Thegiornalisti, romano, classe 1983, sta girando la Penisola per il suo tour "Palasport 2026" che ha debuttato a Gorizia il 15 aprile con la data 0 ed è proseguito con le due.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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