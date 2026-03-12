Giorgia in concerto a Torino per il Palasport Live 2025 2026 | la scaletta

Giorgia si esibirà domani, venerdì 13 marzo 2026, al Palasport di Torino nell’ambito del suo tour Palasport Live 20252026. La cantante torna in città dopo il concerto all'Inalpi Arena dello scorso dicembre, proponendo una nuova data del suo tour, che segue una serie di spettacoli estivi dedicati ai trent’anni di carriera. La serata promette di essere un'altra tappa importante per il suo pubblico torinese.

Giorgia, dopo il successo ottenuto sul palco dell'Inalpi Arena lo scorso dicembre, domani, venerdì 13 marzo 2026 torna a Torino, pronta a concedere il bis con un'altra attesissima data del suo tour Palasport Live 2025, che fa seguito alla serie di concerti estivi in cui ha celebrato i trent'anni di “Come saprei”. Grazie a quel brano vinse a Sanremo nel 1995, stabilendo anche un record dato che le venne assegnato, oltre al primo posto, il Premio della Critica, il Premio Autori e il Premio Radio e TV. Giorgia all'Inalpi Arena proporrà un concerto della durata di circa 2 ore con le novità del nuovo album "G" e i successi storici. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

