Valtur Brindisi | possibile taglio di Blake Francis si punta su Tajion Jones

A Brindisi, si fa strada l'ipotesi di un cambio in squadra con Blake Francis che potrebbe essere lasciato andare, mentre si punta a rafforzare il roster con Tajion Jones. La decisione sembra essere legata alle esigenze di rafforzare il team in vista delle ultime partite di campionato, che potrebbero decidere il posizionamento finale in zona playoff. Dopo le scuse pubbliche di un altro giocatore, l'attenzione si concentra sull’eventuale uscita di Francis.

BRINDISI – Dopo le scuse pubbliche di Zach Copeland, tutto lascia pensare che sarà Blake Francis l'americano “tagliato” dalla società, per far posto a un lungo, in vista del rush finale per il miglior piazzamento possibile in zona playoff. Stando ai rumors di mercato delle ultime ore, sarebbe.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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BRINDISI PESCA DALLA LBA La Valtur tratta Tajion Jones, che potrebbe lasciare la Vanoli Cremona. Mentre sui social arrivano le scuse di Zach Copeland. - facebook.com facebook

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