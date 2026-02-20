Blake Francis carica la Valtur che attende Torino | Vincere mettendo in campo ritmo ed energia

Seconda partita casalinga consecutiva per la New Basket: palla a due contro la Reale Mutua in programma sabato 21 febbraio alle 20:30 al PalaPentassuglia BRINDISI - Seconda partita casalinga consecutiva per la Valtur Brindisi che ospita al PalaPentassuglia la Reale Mutua Torino, step importante per dare continuità di risultati e rafforzare il fortino interno in vista del rush finale di campionato. Palla a due in programma sabato 21 febbraio alle 20:30 al PalaPentassuglia di Brindisi. Biglietti in vendita a partire da 12 euro al New Basket Store, corso Garibaldi 29 (venerdì 09:30-13:00; 16:45-20:15, sabato 09:30-13:00, 16:45-18:30), online sul sito www.🔗 Leggi su Today.it

