L' Unicusano Avellino Basket comunica l' infortunio del giocatore Giacomo Dell' Agnello

L'Unicusano Avellino Basket ha annunciato che Giacomo Dell'Agnello si è infortunato durante gli ultimi allenamenti. Dopo aver effettuato esami strumentali giovedì, è stato riscontrato un problema al gemello mediale del polpaccio sinistro. La squadra non ha fornito ancora dettagli sui tempi di recupero o sulla gravità dell'infortunio. La notizia riguarda la rosa della squadra in vista delle prossime partite.

L'Unicusano Avellino Basket comunica che l'atleta Giacomo Dell'Agnello, in seguito agli accertamenti strumentali effettuati nella giornata di giovedì, ha riportato una lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro.Protocollo di recuperoIl giocatore ha già iniziato il protocollo di recupero ed. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Avellino Basket, stop per Dell’Agnello: il report medicoTempo di lettura: < 1 minutoBrutte notizie in casa Unicusano Avellino Basket: Giacomo Dell’Agnello si ferma per infortunio. L’Unicusano Avellino Basket incontra gli studenti del Liceo MaroneI tesserati della società avellinese torneranno tra i banchi di scuola come testimonial della propria esperienza personale e sportiva, sottolineando... Temi più discussi: Unicusano Avellino Basket, infortunio Dell’Agnello: situazione e aggiornamenti; L'Unicusano Avellino Basket ritrova la vittoria: Gemini Mestre superata per 83-85; L'Unicusano Avellino Basket si rilancia: vittoria contro la Gemini Mestre; Unicusano Avellino Basket: vittoria a Mestre nonostante la sofferenza, rilancio playoff. Unicusano Avellino: aggiornamento condizioni Giacomo Dell'AgnelloCon un comunicato stampa l’Unicusano Avellino Basket ha informato stamani che il giocatore Giacomo Dell’Agnello, dopo gli esami strumentali svolti giovedì, ha riportato una ... pianetabasket.com L'Unicusano Avellino Basket comunica l'infortunio del giocatore Giacomo Dell'AgnelloL' Unicusano Avellino Basket comunica che l'atleta Giacomo Dell'Agnello, in seguito agli accertamenti strumentali effettuati nella giornata di giovedì, ha riportato una lesione al gemello mediale del ... today.it L'Unicusano Avellino Basket si rilancia: vittoria contro la Gemini Mestre #Avellino - facebook.com facebook Unicusano Avellino Basket ritrova il successo: sconfitta la Gemini Mestre @Sportando x.com