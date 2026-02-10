Il capo di Gabinetto Eichberg del Ministero delle Imprese e del Made in Italy promette di spingere le imprese italiane verso l’innovazione. Durante l’evento Wmf 2026, Eichberg ha detto che il Made in Italy, forte di una lunga tradizione, può evolversi grazie a nuove tecnologie e strategie. L’obiettivo è aiutare le aziende del settore a rimanere competitive e a creare prodotti sempre più innovativi, sfruttando strumenti come il Piano Transizione 5.

“Il Made in Italy è figlio di una grande tradizione che, però, può essere innovata. La sfida di We Make Future e del Mimit attraverso i suoi strumenti, come il Piano Transizione 5.0 e il trasferimento tecnologico, è quella di far sì che questo approccio all'innovazione possa diventare parte del quotidiano delle nostre imprese e possa far fare un salto di qualità al Made in Italy”. Così Federico Eichberg, capo di Gabinetto Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 di Wmf - We Make Future, Fiera Internazionale B2B certificata su Innovazione Intelligenza Artificiale, Digitale, Tecnologie emergenti e Internazionalizzazione, organizzata al Mimit - Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Wmf 2026: capo di Gabinetto Eichberg (Mimit), 'lavoriamo perchè imprese del Made in Italy abbraccino innovazione’

Dal 14 gennaio sarà possibile presentare la domanda per i contributi all’innovazione delle imprese 2026, offerti dal MIMIT.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha presentato al Cnel il Libro Bianco “Made in Italy 2030”.

Argomenti discussi: Conferenza Stampa WMF 2026.

WMF al CES 2026 di Las Vegas: l’innovazione italiana e il business dell’AI sulla scena globaleIl WMF è al CES come piattaforma B2B europea dell’innovazione: oltre 20.000 euro di premi alle startup, anticipazioni sul WMF 2026 a Bologna e presentazione di Saudi Makes Future, nuovo ponte di ... adnkronos.com

WMF International Roadshow:16 startup greche in gara a Salonicco per un posto al We Make Future 2026Il WMF International Roadshow celebra la sua 5ª edizione a Salonicco (HELEXPO) il 26 novembre, per il quinto anno consecutivo in partnership con la Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco. Il ... adnkronos.com

#Filatelia I Prima riunione a #PalazzoPiacentini della nuova Consulta per l’emissione delle #cartevaloripostali e della filatelia con il sottosegretario Fausta Bergamotto e il capo di gabinetto Federico Eichberg. - facebook.com facebook

#Filatelia I Prima riunione a #PalazzoPiacentini della nuova Consulta per l’emissione delle #cartevaloripostali e della filatelia con il sottosegretario @FaBergamotto e il capo di gabinetto Federico Eichberg. mimit.gov.it/it/notizie-sta… x.com