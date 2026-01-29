Made in Italy 2030 | il Libro Bianco del Mimit segna il ritorno dello Stato stratega

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha presentato al Cnel il Libro Bianco “Made in Italy 2030”. Il documento non si limita a indicare obiettivi, ma traccia una strategia concreta per rilanciare il settore. Il ministro Adolfo Urso ha spiegato che lo Stato torna a giocare un ruolo attivo nel sostenere le imprese, puntando su innovazione e produzione locale. La presentazione ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, che aspettano di vedere come il piano prenderà forma nei prossimi anni.

(Adnkronos) – Il Libro Bianco "Made in Italy 2030", presentato al Cnel dal Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) alla presenza del ministro Adolfo Urso, non è un semplice documento programmatico. Vuole essere il manifesto dello "Stato stratega" e della politica industriale italiana. Il documento, elaborato con il contributo di oltre 200.

