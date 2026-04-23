Una società ha acquistato 34.164 Bitcoin, portando le sue riserve complessive a oltre 802.823 unità, superando le quantità detenute da un grande fondo di investimento. Al 17 aprile, questa azienda possiede più del 4% dell'offerta totale di Bitcoin. La transazione ha attirato l'attenzione nel settore delle criptovalute, considerando il volume di acquisti rispetto alle riserve complessive del mercato.

? Cosa sapere MicroStrategy acquista 34.164 BTC superando le riserve di 802.823 unità di BlackRock.. L'azienda controlla ora oltre il 4% dell'offerta totale di Bitcoin al 17 aprile.. MicroStrategy ha superato BlackRock nel possesso totale di Bitcoin dopo l’acquisto di 34.164 BTC, portando le sue riserve a oltre 815.061 unità e segnando un sorpasso netto sul colosso della gestione patrimoniale. Il mercato delle criptovalute assiste a un ribaltamento di gerarchie tra i grandi investitori istituzionali. La società fondata da Saylor ha consolidato la propria posizione strategica attraverso una nuova operazione di accumulo massiccia. Con questo recente movimento, il portafoglio di MicroStrategy ha raggiunto quota 815.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin: MicroStrategy travolge BlackRock con un acquisto massiccio

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