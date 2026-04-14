Mps scontro aperto in assemblea Blackrock si schiera con Lovaglio

In un'assemblea a Siena, si è acceso uno scontro tra le diverse fazioni sulla gestione della banca. La discussione riguarda principalmente le strategie di governance e il futuro della società. Tra i partecipanti, un importante fondo di investimento si è schierato pubblicamente a favore di un amministratore delegato, sostenendo la sua linea. La riunione ha attirato l'attenzione di diversi stakeholder, evidenziando le tensioni interne alla governance.

A Siena si gioca una partita che vale molto più di un rinnovo di poltrone: è una resa dei conti tra visioni opposte di banca e di governance. Lo scontro su Mps si accende con una mossa pesante: BlackRock rompe gli indugi e, secondo fonti di mercato, si schiera a favore della lista di Plt Holding che ricandida Luigi Lovaglio alla guida dell’istituto. Un segnale forte, che arriva dopo l’analoga posizione di Norges Bank Investment Management e che riapre i giochi alla vigilia del voto di domani in assemblea. Il peso del fondo americano, il più grande del mondo, non è trascurabile. Al 2 aprile, BlackRock risultava titolare di una quota del 5,196%, poi limata al 4,98% nei giorni successivi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mps, scontro aperto in assemblea. Blackrock si schiera con Lovaglio Leggi anche: Mps, Lovaglio per ora fuori. Sulla lista è scontro aperto Mps, il giallo BlackRock alla vigilia dell’assemblea sul rinnovo del CdaAlla vigilia dell’assemblea che mercoledì 15 aprile dovrà rinnovare il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi, spunta un’indiscrezione che... Argomenti più discussi: Mps, scontro aperto in assemblea. Blackrock si schiera con Lovaglio; Scontro in Mps: Tortora contro il cda dopo il licenziamento di Lovaglio. Critiche anche a Glass Lewis Da OraFinanza; Squid game in Mps e Banco Bpm: i candidati dei cda nel mirino dei grandi azionisti. Chi rischia il posto con la Legge Capitali; Mps, Lovaglio licenziato per giusta causa: scontro sulle liste e governance in bilico. Assemblea MPS, anche BlackRock con il 5,2% si schiera con PLT - Lovaglio, lista al 15%, testa a testa per il rinnovo del board x.com Padel, Coppa del Club Mps: continua la corsa delle squadre verso le finali. I risultati dei quarti Link all'articolo al primo commento facebook