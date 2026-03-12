Questa notte, Hezbollah dal Libano ha portato avanti un attacco contro Israele, utilizzando oltre 200 missili e 20 droni. L'operazione ha coinvolto una vasta gamma di mezzi militari, senza che siano stati segnalati ulteriori dettagli sugli obiettivi o sulle conseguenze immediate. L’attacco si inserisce in un episodio di escalation tra le parti.

Questa notte Hezbollah dal Libano ha lanciato un massiccio attacco contro Israele con più di 200 missili e 20 droni. Il ministro della Difesa Israeliano ha detto che ha avvertito il governo libanese che se non fermerà Hezbollah sarà Israele a prendersi il territorio. In collegamento da Gerusalemme l'inviata Alessandra Buzzetti

© Tv2000.it - Da Hezbollah massiccio attacco contro Israele con oltre 200 missili e 20 droni

