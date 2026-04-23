Bitcoin a un bivio | la sfida verso i 78.100 dollari nel 2026

Nel primo trimestre del 2026, Bitcoin si trova a oscillare tra i 67.000 e i 70.000 dollari, secondo un rapporto di HODLI. Nel frattempo, alcune previsioni indicano che la criptovaluta potrebbe raggiungere i 78.100 dollari entro il 2026. I mercati delle criptovalute sono soggetti a fluttuazioni frequenti e le analisi si concentrano sulle possibilità di crescita e sui livelli di resistenza.

? Cosa sapere Bitcoin oscilla tra 67.000 e 70.000 dollari nel primo trimestre 2026 secondo report HODLI.. La resistenza tecnica a 78.100 dollari separa il mercato dalla nuova fase rialzista.. Bitcoin oscilla tra i 67.000 e i 70.000 dollari nel primo trimestre 2026, segnando una fase di consolidamento dopo il recente rimbalzo dai minimi che ha sfiorato la quota di 74.000 dollari. Il mercato delle criptovalute sta attraversando un periodo di stasi caratterizzato da volumi in calo e prezzi più compatti, secondo quanto emerge dal report HODLI relativo al primo trimestre dell’anno. Mentre il settore digitale vive un momento di attesa, si nota una trasformazione strutturale guidata dall’interesse della finanza tradizionale verso la tokenizzazione e le infrastrutture digitali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bitcoin a un bivio: la sfida verso i 78.100 dollari nel 2026 Notizie correlate Petrolio verso i 100 dollari, esplode la polemica sui rincariROMA – Il nuovo aumento dei prezzi energetici riaccende il dibattito sui rincari che stanno interessando carburanti, gas ed energia elettrica. Prezzo dell’oro in aumento con la guerra in Iran, verso il record dei 6.100 dollariLa notizia dell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele in Iran, costato la vita alla Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei, ha riportato i... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Lovaglio consolida, il mercato valuta: MPS a un bivio; La vulnerabilità quantistica di Bitcoinmette la rete a un bivio; Bitcoin a 74.900 $ — È questo il pavimento prima del prossimo rally o una sporgenza prima di un crollo?; Orcel, OPS su Commerz al bivio; senza controllo pausa strategica. Bitcoin al bivio: minimo a maggio o ottobre? L’analisi di Benjamin Cowen sulla capitolazioneScenario capitolazione a maggio o discesa graduale fino a ottobre 2026? Analogie con il 2019 e pressione sulle altcoin. it.benzinga.com Bitcoin si avvicina 80.000$ a mentre il consenso scommette sul crollo del dollaro. Ma se il biglietto verde si rafforzasse, l’asset digitale potrebbe trovarsi in trappola. https://loom.ly/4x61-pE - facebook.com facebook #Bitcoin si avvicina 80.000$ a mentre il consenso scommette sul crollo del #dollaro. Ma se il biglietto verde si rafforzasse, l’asset digitale potrebbe trovarsi in trappola. x.com