Petrolio verso i 100 dollari esplode la polemica sui rincari

Il prezzo del petrolio si avvicina ai 100 dollari al barile, suscitando grande attenzione tra consumatori e aziende. La crescita dei costi energetici coinvolge carburanti, gas e energia elettrica, alimentando discussioni e tensioni sul mercato. La situazione si fa più complessa con le variazioni di prezzo che si verificano quotidianamente, rendendo difficile prevedere l’andamento futuro.

ROMA – Il nuovo aumento dei prezzi energetici riaccende il dibattito sui rincari che stanno interessando carburanti, gas ed energia elettrica. Le tensioni geopolitiche legate ai conflitti in corso stanno influenzando i mercati internazionali delle materie prime energetiche, con effetti immediati anche sull’Europa. Secondo le quotazioni registrate l’8 marzo intorno alle 18, il petrolio Brent viene scambiato intorno ai 92,6 dollari al barile, mentre il greggio americano WTI si attesta a circa 90,9 dollari. Anche il prezzo del gas europeo continua a crescere: nel principale hub continentale, il Ttf di Amsterdam, le quotazioni hanno raggiunto circa 53 euro per MWh. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Petrolio verso i 100 dollari, esplode la polemica sui rincari Leggi anche: Petrolio verso 100 dollari: quanto potrebbero aumentare benzina e bollette in Italia Borse a picco, petrolio verso 100 dollari: la guerra in Medio Oriente può scatenare la tempesta perfettaBorse europee in profondo rosso, petrolio verso i 100 dollari, 500mila passeggeri a terra, merci bloccate, caos nei cieli. Contenuti utili per approfondire Petrolio verso. Temi più discussi: Petrolio verso i 100 dollari con le navi bloccate a Hormuz; Crisi nello Stretto di Hormuz, petrolio verso i 100 dollari: rischio per mercati e imprese italiane; Borse a picco, petrolio verso 100 dollari: la guerra in Medio Oriente può scatenare la tempesta perfetta; Petrolio oltre 100 dollari al barile, la grande paura per l’economia. Il petrolio sale sopra i 100 dollari, prima volta dal 2022Il petrolio Wti sale sopra i 100 dollari al barile per la prima volta dal luglio 2022, guadagnando il 15% a 104,61 dollari dopo essere salito del 36% la scorsa settimana. Il Brent avanza del 10% a 102 ... ansa.it Il petrolio sale sopra i 100 dollari, è la prima volta dal 2022. Il mercato ora teme una guerra lungaIl petrolio Wti sale sopra i 100 dollari al barile per la prima volta dal luglio 2022, guadagnando il 15% a 104,61 dollari dopo essere salito del 36% la scorsa settimana. Il Brent avanza del 10% a 102 ... ilmessaggero.it Si affaccia verso la soglia dei 100 dollari il prezzo del petrolio, salito di circa il 30% nella scorsa settimana a quota 90, per via della guerra contro l'Iran con una corsa che potrebbe continuare nei prossimi giorni. L'elemento discriminante, ripetono analisti e trad - facebook.com facebook Si affaccia verso la soglia dei 100 dollari il prezzo del petrolio, salito di circa il 30% nella scorsa settimana a quota 90, per via della guerra contro l'Iran con una corsa che potrebbe continuare nei prossimi giorni. L'elemento discriminante, ripetono analisti e trad x.com