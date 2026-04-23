A Bisceglie, un pino si trova in condizioni di rischio in via Strada del Carro 70, bloccando il marciapiede. Le transenne installate per delimitare l’area obbligano pedoni e disabili a scendere sulla carreggiata, creando potenziali pericoli per la circolazione nel quartiere Sant’Andrea. La presenza dell’albero pericolante ha causato disagi e richieste di intervento alle autorità competenti.

? Cosa sapere Pino pericolante in via Strada del Carro 70 a Bisceglie blocca il marciapiede.. Transenne obbligano pedoni e disabili a scendere sulla carreggiata nel quartiere Sant’Andrea.. Un residente del quartiere Sant’Andrea ha segnalato l’urgenza di un intervento per un pino pericolante in via Strada del Carro 70 a Bisceglie, dove i pedoni sono costretti a scendere sul manto stradale a causa di un marciapiede transennato. La preoccupazione che emerge dal quartiere Sant’Andrea si innesta su un clima di forte tensione sociale legato alla gestione della vegetazione urbana, alimentato dal ricordo della tragedia avvenuta in via Veneziano quando Alicia Amoruso perse la vita schiacciata da un albero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bisceglie, pino pericolante blocca il marciapiede: rischi per i pedoni

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