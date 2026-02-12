Pino pericolante a Nervi | alla fine venerdì verrà abbattuto

Questa mattina i residenti di Nervi hanno assistito a una scena preoccupante: un grande pino si è inclinato pericolosamente sulla passeggiata vicino al castello. Dopo i controlli effettuati nelle settimane scorse, le autorità hanno deciso di abbattere l’albero, che rappresentava un rischio per passanti e visitatori. L’intervento è previsto per venerdì, quando il pino verrà definitivamente tagliato.

L'assessora al Verde Coppola: "Scelta dolorosa ma inevitabile". In arrivo un protocollo Comune-Aster con regole precise sulla ripiantumazione degli alberi, oltre alla doppia perizia nel caso degli esemplari di pregio Niente da fare per il grande pino domestico sulla passeggiata di Nervi, nei pressi del castello: dopo i controlli del caso nelle scorse settimane, è in arrivo l'abbattimento. Il pino era stato transennato il 26 gennaio, con conseguente chiusura di una parte della passeggiata di Nervi: già allora si parlava di un possibile abbattimento della pianta, con alcuni gruppi ambientalisti che si erano organizzati per un presidio.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Nervi Pino Pino pericolante, chiude parte della passeggiata di Nervi: la mappa Alla fine, i lavori sono stati avviati per chiudere parte della passeggiata Anita Garibaldi a Nervi. Campo Staffi, ruspe in azione. Abbattuto un fabbricato pericolante La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Nervi Pino Argomenti discussi: Pino pericolante a Nervi: alla fine venerdì verrà abbattuto; Pino pericoloso a Genova Nervi, domani l'abbattimento; Domani l'abbattimento del pino pericolante sulla passeggiata di Nervi; Sarà abbattuto il pino pericolante sulla passeggiata di Nervi, il Comune: Doloroso ma inevitabile. Pino pericolante a Nervi: alla fine venerdì verrà abbattutoL'assessora al Verde Coppola: Scelta dolorosa ma inevitabile. In arrivo un protocollo Comune-Aster con regole precise sulla ripiantumazione degli alberi, oltre alla doppia perizia nel caso degli ese ... genovatoday.it Domani l'abbattimento del pino pericolante sulla passeggiata di NerviDopo l'autorizzazione pervenuta dalla Soprintendenza e alla luce delle ulteriori indagini e approfondimenti, richiesti ad Aster, domani verrà abbattuto il pino domestico sulla passeggiata Garibaldi a ... rainews.it Maltempo a BARCELLONA, un CARTELLONE pubblicitario pericolante A RISCHIO CROLLO all'ingresso di piazza Mercato: intervento della Polizia Locale che ha provveduto alla chiusura al transito di un tratto di via On. Nino Pino Ballotta. (FOTOGALLERY - facebook.com facebook

