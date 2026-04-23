Biotecnologie | l’eccellenza de L’Aquila conquista Roma col Made in Italy

Il 23 aprile 2026 a Roma, Fiorella Bafile ha ricevuto il premio Maestro del Made in Italy. Il riconoscimento è stato assegnato alla Tindora Cosmetics, azienda di biotecnologie con sede nella provincia di L’Aquila. La premiazione ha celebrato l’eccellenza italiana nel settore, evidenziando l'impegno nella ricerca e nello sviluppo di prodotti innovativi nel campo biotecnologico. L’azienda si distingue per le sue attività nel settore del cosmetico e della ricerca scientifica.

? Cosa sapere Fiorella Bafile riceve il premio Maestro del Made in Italy a Roma il 23 aprile 2026.. Il riconoscimento alla Tindora Cosmetics valorizza la ricerca biotecnologica della provincia di L'Aquila.. A Roma, nel Salone delle Colonne, Fiorella Bafile ha ricevuto il premio Maestro del Made in Italy per il settore biotecnologie, portando un riconoscimento internazionale alla Tindora Cosmetics Srl di L’Aquila questo 23 aprile 2026. La cerimonia, che si è svolta nel pomeriggio, ha la protagonista dell’impresa aquilana celebrare un traguardo raggiunto grazie al lavoro della sua realtà produttiva. Il riconoscimento è stato assegnato dalla Fondazione Imprese e competenze per il Made in Italy, con il supporto istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Istruzione e del Merito.🔗 Leggi su Ameve.eu

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