Biotecnologie Biotecnopolo Siena il 14 aprile evento per made in Italy

Il 14 aprile si terrà un evento dedicato alle biotecnologie e alle scienze della vita presso il Biotecnopolo di Siena, focalizzato sul ruolo di queste aree nel panorama del Made in Italy. L'iniziativa intende mettere in luce le innovazioni e le potenzialità di queste tecnologie nel contesto industriale nazionale, coinvolgendo esperti e rappresentanti del settore. La giornata prevede interventi e approfondimenti su progetti e sviluppi recenti in questo settore.

Biotecnologie e Scienze della vita nuove protagoniste del Made in Italy. Ad aprire una riflessione sulle prospettive della ricerca scientifica italiana nel mondo, la Fondazione Biotecnopolo di Siena che promuove il 14 aprile alle ore 9,00 nell’Auditorium della Fondazione, un confronto su “Biotecnologie, opportunità e sfide per il Made in Italy”, nellambito delle celebrazioni della Giornata Nazionale del Made in Italy coordinate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’evento sarà aperto da un intervento del Ministro della Salute, Orazio Schillaci al quale seguiranno i contributi di esponenti di primo piano del mondo accademico e scientifico italiano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Biotecnologie, Biotecnopolo Siena il 14 aprile evento per made in Italy Lusso Made in Italy a Segrate e Monza: l’evento dell’11 e 12 aprileIl Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® porterà le sue boutique a cielo aperto a Segrate sabato 11 aprile e a Monza domenica 12 aprile... Leggi anche: Giornata della cultura artigiana. Torna l’evento di Confartigianato che mette in luce il made in Italy