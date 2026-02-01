L’acciaio del futuro | sostenibilità e tecnologia al centro del piano industriale di Camilla Benedetti

Camilla Benedetti presenta un piano industriale ambizioso per le Acciaierie Bertoli Safau. La dirigente punta su innovazione e sostenibilità, con l’obiettivo di rilanciare il settore siderurgico italiano. La proposta prevede investimenti significativi in tecnologia per rendere l’acciaio più verde e competitivo. Ora si attende il riscontro degli investitori e delle istituzioni.

Camilla Benedetti, presidente della divisione Acciaierie Bertoli Safau, ha presentato un piano industriale ambizioso che ridefinisce il futuro del settore siderurgico italiano. L’annuncio, avvenuto a febbraio 2026, segna un punto di svolta per un’azienda con oltre un secolo di storia, che oggi si riposiziona come attore chiave nel panorama europeo dell’acciaio sostenibile. Il del nuovo percorso è su tre pilastri: innovazione tecnologica, riduzione dell’impatto energetico e massima sicurezza nei processi produttivi. L’obiettivo dichiarato è la produzione di acciaio speciale con un impiego energetico ridotto del 30% entro il 2030, senza compromettere la qualità del prodotto finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

