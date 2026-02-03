Alis annuncia LetExpo 2026 | innovazione e sostenibilità al centro del grande evento internazionale

Alis annuncia ufficialmente che la prossima edizione di LetExpo si terrà a Milano dal 15 al 17 maggio 2026. L’evento si concentrerà su innovazione e sostenibilità, puntando a coinvolgere le imprese italiane e internazionali. La città si prepara ad accogliere un appuntamento importante, che mira a mettere in mostra le ultime novità nel settore.

Alis, il principale polo di riferimento per le imprese italiane del settore dell’innovazione, della sostenibilità e dell’internazionalizzazione, ha ufficialmente annunciato LetExpo 2026, la grande kermesse internazionale che si svolgerà a Milano dal 15 al 17 maggio prossimo. L’evento, presentato in anteprima da una squadra di esperti e personalità del mondo imprenditoriale e politico – tra cui il presidente di Alis, Giorgio Grimaldi, l’imprenditrice e innovatrice Chiara Rixi, e il direttore generale del gruppo, Marco Bricolo – si pone come un punto di riferimento strategico per le aziende che vogliono affrontare le sfide del prossimo decennio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

