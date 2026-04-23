Bimbo di 2 anni muore dopo un'operazione al cuore | chiesto processo per tre consulenti per una falsa perizia

Un bambino di due anni è deceduto dopo un intervento al cuore, e ora sono stati richiesti tre processi per consulenti coinvolti in una falsa perizia. Secondo i documenti, i consulenti avrebbero escluso la responsabilità dei chirurghi che avevano eseguito l’operazione, sostenendo che il pacemaker fosse stato impiantato in modo errato. Il bambino è attualmente a processo, mentre i consulenti sono sotto indagine per l’ipotesi di falsa perizia.

Nel documento i tre consulenti avrebbero scagionato i chirurghi che hanno operato il piccolo, oggi a processo: avrebbero impiantato il pacemaker al contrario.🔗 Leggi su Fanpage.it You Only Need 180 Days To Become Rich | Robert Kiyosaki Notizie correlate Dopo Domenico. Operazione al cuore, bimbo di 3 anni muore così: ancora shock in ItaliaLa Procura di Messina ha aperto un’indagine sulla morte di un bambino di 3 anni avvenuta il 17 febbraio nel reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale... Bimbo di 2 anni muore in ambulanza durante il trasporto dall’ospedale di Rovigo a Padova dopo un’operazioneIl bambino era stato sottoposto a un intervento chirurgico programmato a Rovigo quando è andato in arresto cardiaco: è morto durante il trasferimento... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il miracolo dei fili del bucato: bimbo di due anni precipita dal secondo piano ma si salva; A Rovigo bimbo di due anni e mezzo morto dopo un intervento al braccio, la rabbia del papà: Era entrato in ospedale saltellando e ridendo; Rovigo, bimbo di due anni muore dopo operazione di routine: In ambulanza da Rovigo a Padova; Bimbo di 2 anni morto durante il trasporto in ambulanza da Rovigo a Padova dopo l'operazione, aperta inchiesta. Bimbo di 2 anni muore dopo un’operazione al cuore: chiesto processo per tre consulenti per una falsa periziaNel documento i tre consulenti avrebbero scagionato i chirurghi che hanno operato il piccolo, oggi a processo: avrebbero impiantato il pacemaker al contrario ... fanpage.it CUORGNE' - E' fuori pericolo il bimbo di appena 2 anni caduto dal balcone di casaIl piccolo avrebbe raggiunto il balcone, salendo su uno sgabello e sporgendosi oltre la ringhiera, fino a perdere l’equilibrio e cadere nel vuoto da circa cinque metri ... quotidianocanavese.it Momenti di paura a Medole dove oggi pomeriggio un’auto con a bordo una donna di 28 anni col figlio di due anni è uscita di strada ed ha preso fuoco. Per fortuna mamma e bimbo non hanno riportato ferite di grave entità. - facebook.com facebook Nervosetto il “bimbo di Putin” x.com