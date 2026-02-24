Dopo Domenico Operazione al cuore bimbo di 3 anni muore così | ancora shock in Italia

Un bambino di 3 anni è morto dopo un intervento al cuore, causato da complicazioni durante l'operazione. La Procura di Messina ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della tragedia avvenuta il 17 febbraio nel reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. La famiglia del piccolo chiede risposte e si attendono eventuali approfondimenti sulle cure ricevute. La causa della morte resta ancora da accertare con precisione.

La Procura di Messina ha aperto un’indagine sulla morte di un bambino di 3 anni avvenuta il 17 febbraio nel reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. Nel fascicolo risultano iscritti nel registro degli indagati oltre 15 sanitari, a vario titolo coinvolti nelle cure prestate al piccolo durante un periodo di ricovero durato circa dieci mesi. L’iscrizione viene indicata come funzionale agli accertamenti e agli atti ritenuti necessari dall’autorità giudiziaria. Bimbo di 3 anni muore dopo un intervento. I genitori, tramite un esposto, hanno chiesto di chiarire ogni fase dell’assistenza sanitaria ricevuta dal figlio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

